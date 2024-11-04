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Хесус Медина: в «Спартаке» ты обязан завоёвывать титулы

Хесус Медина: в «Спартаке» ты обязан завоёвывать титулы
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Атакующий полузащитник московского «Спартака» Хесус Медина высказался о задачах красно-белых. Он отметил, что, будучи игроком «Спартака», ты обязан выигрывать матчи и завоёвывать трофеи.

«Нам надо идти от игры к игре, потому что мы часто забегаем вперёд. Дальше матчи с «Ростовом» и «Акроном» дома, мы должны сосредоточиться на них. Я не хочу сказать, что мы не должны думать о титулах. Мы «Спартак». Но важнее исправлять ошибки и побеждать в отдельных матчах. В «Спартаке» ты обязан завоёвывать титулы и выигрывать матчи. Будем продолжать работать», — сказал Медина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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