Слот — о победе «Ливерпуля» над «Брайтоном»: соперник не боялся играть

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался по итогам игры 10-го тура английской Премьер-лиги с «Брайтоном».

«Прежде всего нужно отдать должное «Брайтону» за то, как они проявили себя. Они продемонстрировали большое самообладание, не боялись играть. Хорошо играли в обороне. А мы вообще не проявили себя ни в одной части игры, может быть, кроме стандартных положений. В перерыве мы изменили немного тактику и стали сильнее во втором тайме. Я не кричал в раздевалке. Мне нужно было просто убедиться, что игроки сами понимают, что первый тайм вышел не очень хорошим», — приводит слова Слота официальный сайт «Ливерпуля».

Матч между «Ливерпулем» и «Брайтоном» состоялся в субботу, 2 ноября. Команды играли на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле (Англия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Тони Харрингтоном (Кливленд, Англия). «Ливерпуль» обыграл «Брайтон» со счётом 2:1.