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Вратарь «Динамо» Мх Волк высказался о предстоящем матче с «Сочи» в Кубке России

Вратарь «Динамо» Мх Волк высказался о предстоящем матче с «Сочи» в Кубке России
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Голкипер махачкалинского «Динамо» Давид Волк высказался о предстоящем матче бело-голубых с «Сочи» в Фонбет Кубке России. Команды встретятся на стадии 1/4 финала Пути регионов. Матч состоится 27 ноября в Сочи. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:15 мск.

«Сочи — прекрасный город, очень рады, что полетим туда. В нашей сетке все соперники хорошие. Со всеми было бы здорово сыграть, но нам попался «Сочи». Классный город, но он нас не так сильно интересует. Это просто бонус к игре, которая нам предстоит. Мы туда едем за победой», — сказал Волк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.

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