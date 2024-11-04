Вратарь «Динамо» Мх Волк высказался о предстоящем матче с «Сочи» в Кубке России

Голкипер махачкалинского «Динамо» Давид Волк высказался о предстоящем матче бело-голубых с «Сочи» в Фонбет Кубке России. Команды встретятся на стадии 1/4 финала Пути регионов. Матч состоится 27 ноября в Сочи. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:15 мск.

«Сочи — прекрасный город, очень рады, что полетим туда. В нашей сетке все соперники хорошие. Со всеми было бы здорово сыграть, но нам попался «Сочи». Классный город, но он нас не так сильно интересует. Это просто бонус к игре, которая нам предстоит. Мы туда едем за победой», — сказал Волк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.