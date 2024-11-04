Экс-игрок «Краснодара» Спаич: Галицкий заслужил увидеть, как исполняется его мечта

Бывший футболист «Краснодара» Урош Спаич высказался о борьбе чёрно-зелёных за чемпионский титул в нынешнем сезоне. По состоянию на сегодняшний день «быки» лидируют в чемпионата России.

«Сергей Галицкий заслужил увидеть, как исполняется его мечта. Чемпионство «Краснодара» — это мечта Сергея Николаевича, его сон. Он потратил на это очень много денег и сил. Построил самый красивый парк в мире, по моему мнению. База «Краснодара» просто сумасшедшая. У команды есть все условия, чтобы занять первое место. Это вопрос времени, и я думаю, что этот сезон — тот самый», — сказал Спаич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.