«Счёт крупнее, чем мы заслужили». Тренер «Астон Виллы» Эмери — о поражении от «Тоттенхэма»
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Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери высказался о поражении в матче 10-го тура английской Премьер-лиги с «Тоттенхэмом» (1:4).
Англия — Премьер-лига . 10-й тур
03 ноября 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Окончен
4 : 1
Астон Вилла
Бирмингем
0:1 Роджерс – 32' 1:1 Джонсон – 49' 2:1 Соланке – 75' 3:1 Соланке – 79' 4:1 Мэддисон – 90+6'
«Мы расстроены и разочарованы, но мы провели просто фантастический первый тайм. Мы использовали преимущество, и во втором тайме у нас была та же идея, но они забили один гол и больше давили. Даже при этом у нас были шансы забить второй гол, но, когда они забили второй, матч стал совершенно другим.
Такая команда, как «Тоттенхэм», когда у неё есть преимущество в результате, очень сильна в контратаках. Счёт крупнее, чем мы заслужили. Мы хорошо боролись и были близки к тому, чтобы что-то здесь получить», — приводит слова Эмери официальный сайт клуба.
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