«Счёт крупнее, чем мы заслужили». Тренер «Астон Виллы» Эмери — о поражении от «Тоттенхэма»

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери высказался о поражении в матче 10-го тура английской Премьер-лиги с «Тоттенхэмом» (1:4).

«Мы расстроены и разочарованы, но мы провели просто фантастический первый тайм. Мы использовали преимущество, и во втором тайме у нас была та же идея, но они забили один гол и больше давили. Даже при этом у нас были шансы забить второй гол, но, когда они забили второй, матч стал совершенно другим.

Такая команда, как «Тоттенхэм», когда у неё есть преимущество в результате, очень сильна в контратаках. Счёт крупнее, чем мы заслужили. Мы хорошо боролись и были близки к тому, чтобы что-то здесь получить», — приводит слова Эмери официальный сайт клуба.