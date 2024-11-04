Энцо Мареска: у «Челси» один из лучших составов в АПЛ, я в этом не сомневаюсь

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска высказался о нынешнем составе лондонцев, назвав его одним из лучших в АПЛ.

«У меня один из лучших составов в английской Премьер-лиге, я в этом не сомневаюсь. С тех пор как я приехал, первое, что я сказал клубу, — это то, что я влюбился в команду, и эта команда очень хороша», — приводит слова Марески журналист Фабрицио Романо на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

После 10 сыгранных матчей нынешнего сезона АПЛ «Челси» заработал 18 очков и располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице чемпионата. На первом месте находится «Ливерпуль», у которого 25 очков за 10 игр.