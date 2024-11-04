Рой Кин: «Манчестер Юнайтед» — абсолютно средняя команда

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Ирландии, а ныне футбольный эксперт Рой Кин высказался об игре «красных дьяволов» в этом сезоне.

«Этот «Манчестер Юнайтед» – абсолютно средняя команда. Все статистические данные подтверждают это. У них то успехи, то провалы – никогда не знаешь, как команда будет выглядеть в следующем матче. А это не очень хорошо», — приводит слова Кина Sky Sports.

Напомним, в матче 10-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» встречался с «Челси». Игра прошла на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. В качестве главного арбитра встречи выступил Роберт Джонс. Итоговый результат — 1:1.«Манчестер Юнайтед» занимает 13-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда набрала 12 очков за 10 матчей.