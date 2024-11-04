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Рой Кин: «Манчестер Юнайтед» — абсолютно средняя команда

Рой Кин: «Манчестер Юнайтед» — абсолютно средняя команда
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Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Ирландии, а ныне футбольный эксперт Рой Кин высказался об игре «красных дьяволов» в этом сезоне.

Англия — Премьер-лига . 10-й тур
03 ноября 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Окончен
1 : 1
Челси
Лондон
1:0 Фернандеш – 70'     1:1 Кайседо – 74'    

«Этот «Манчестер Юнайтед» – абсолютно средняя команда. Все статистические данные подтверждают это. У них то успехи, то провалы – никогда не знаешь, как команда будет выглядеть в следующем матче. А это не очень хорошо», — приводит слова Кина Sky Sports.

Напомним, в матче 10-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» встречался с «Челси». Игра прошла на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. В качестве главного арбитра встречи выступил Роберт Джонс. Итоговый результат — 1:1.«Манчестер Юнайтед» занимает 13-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда набрала 12 очков за 10 матчей.

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