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Экс-защитник ЦСКА Колотовкин объяснил причину поражения в матче со «Спартаком»

Экс-защитник ЦСКА Колотовкин объяснил причину поражения в матче со «Спартаком»
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Бывший защитник московского ЦСКА Сергей Колотовкин объяснил причину поражения армейцев в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (0:2).

МИР Российская Премьер-лига . 14-й тур
02 ноября 2024, суббота. 20:45 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
0 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Бонгонда – 45'     0:2 Медина – 90+9'    
Удаления: Роша – 57', Обляков – 85' / Литвинов – 61'

«Если честно, я разочарован игрой ЦСКА и результатом в дерби. Игра у армейцев не получилась, а причина проста и очевидна: слишком высоко подняли Облякова и выпустили молодого Кисляка. Иван намного лучше смотрится в центре, атакуя из глубины, так он больше приносит пользы. Нельзя сказать, что ЦСКА прям совсем плохо играл, но «Спартак» явно переигрывал», — сказал Колотовкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

На данный момент московский «Спартак» находится на пятой строчке в турнирной таблице чемпионата, набрав 25 очков за 14 встреч. ЦСКА занимает шестое место, имея 24 очка.

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