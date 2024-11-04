Экс-защитник ЦСКА Колотовкин объяснил причину поражения в матче со «Спартаком»

Бывший защитник московского ЦСКА Сергей Колотовкин объяснил причину поражения армейцев в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (0:2).

«Если честно, я разочарован игрой ЦСКА и результатом в дерби. Игра у армейцев не получилась, а причина проста и очевидна: слишком высоко подняли Облякова и выпустили молодого Кисляка. Иван намного лучше смотрится в центре, атакуя из глубины, так он больше приносит пользы. Нельзя сказать, что ЦСКА прям совсем плохо играл, но «Спартак» явно переигрывал», — сказал Колотовкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

На данный момент московский «Спартак» находится на пятой строчке в турнирной таблице чемпионата, набрав 25 очков за 14 встреч. ЦСКА занимает шестое место, имея 24 очка.