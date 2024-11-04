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Аршавин схватил Генича за горло в прямом эфире, они спорили из-за дерби ЦСКА — «Спартак»

Аршавин схватил Генича за горло в прямом эфире, они спорили из-за дерби ЦСКА — «Спартак»
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Российский экс-футболист, а ныне телеэксперт Андрей Аршавин вступил в спор с комментатором и журналистом Константином Геничем. Предметом спора стало московское дерби, которое прошло в рамках 14-го тура РПЛ. Игра ЦСКА и «Спартака» завершилась победой красно-белых со счётом 2:0.

В матче произошла жёсткая стычка, которая закончилась дракой. Аршавин и Генич спорили именно по поводу этого эпизода. В один момент Андрей решил наглядно продемонстрировать на Константине, как Виллиан Роша схватил за горло Руслана Литвинова. Этот момент стал вирусным в социальных сетях.

Стоит отметить, что диалог Аршавина и Генича не был похож на конфликт. Он был больше похож на дискуссию. Полную версию этого диалога Генич опубликовал в своём телеграм-канале.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал»

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