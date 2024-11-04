Кордоба: рекорд Смолова по голам — это хороший ориентир для меня

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба высказался по итогам матча 14-го тура РПЛ с «Оренбургом».

«Матч был тяжёлым. Соперник приехал сюда за победой. Нам помогли во втором тайме замены. Хочу ли стать лучшим бомбардиром? Конечно. Но прежде всего это работа всей команды. Важно, чтобы все двигались в одном направлении. Близок к рекорду Смолова по голам? Это хороший ориентир. Фёдор является важным игроком для нашего клуба и лиги», — приводит слова Кордобы «РБ Спорт».

Напомним, матч между «Краснодаром» и «Оренбургом» состоялся 3 ноября. Команды играли на стадионе «Краснодар». Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Иваном Абросимовым (Санкт-Петербург). «Краснодар» разгромил «Оренбург» со счётом 4:0. После 14 сыгранных матчей «Краснодар» располагается на первой строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 36 очков.