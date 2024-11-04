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Колотовкин — об ударе Роши: в Латинской Америке такое постоянно, а россияне поддаются

Колотовкин — об ударе Роши: в Латинской Америке такое постоянно, а россияне поддаются
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Бывший защитник московского ЦСКА Сергей Колотовкин отреагировал на поведение защитника армейцев Виллиана Роши в дерби со «Спартаком» (2:0).

«Что касается драки в дерби, то, когда вы приглашаете игрока из Латинской Америки, всегда будет клоунада. Если посмотреть местный чемпионат, там такое постоянно. Это всё театр. А россияне всегда поддаются южноамериканской энергетике. Мне лично такие драки не нравятся, а кто-то это любит. В хоккее болельщики приветствуют драки. Футбол — это не только прагматика, когда мяч туда-сюда ходит, это прежде всего эмоции, они передаются зрителям. Это нормально», — сказал Колотовкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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