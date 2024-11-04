Тренер «Челси» Мареска прокомментировал ничью с «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска прокомментировал ничейный результат матча 10-го тура АПЛ с «Манчестер Юнайтед».

«Я думаю, что в целом мы хорошо контролировали игру, зная, что против них вы будете иметь несколько шансов, особенно в контратаках, из-за мастерства игроков, и с тем, что Рашфорд и Гарначо остаются спереди. Мы знали это.

Думаю, мы сделали самое сложное на этом стадионе и против этой команды — вернулись после того, как они забили. Мы уступали, но вернулись, и, возможно, после того, как счёт стал 1:1, из-за желания выиграть игру, мы слишком сильно раскрылись в последние пять или 10 минут и могли пропустить ещё.

В целом мы довольны. В Италии мы говорили, что если ты не можешь выиграть, то важно не проиграть. В итоге мы сделали всё возможное, чтобы выиграть игру. Нам это не удалось, но важно продолжать в том же духе», — приводит слова Марески официальный сайт клуба.

«Манчестер Юнайтед» занимает 13-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда набрала 12 очков за 10 матчей. «Челси» заработал 18 очков и располагается на четвёртой строчке. На первом месте находится «Ливерпуль», у которого 25 очков за 10 игр.