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Сергей Колотовкин: видно, что Пьянич искренне хочет помочь ЦСКА, но пока не получается

Сергей Колотовкин: видно, что Пьянич искренне хочет помочь ЦСКА, но пока не получается
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Бывший защитник московского ПФК ЦСКА Сергей Колотовкин высказался о звёздном новичке армейской команды Миралеме Пьяниче. Он отметил старание боснийца, но признал, что пока у него не получается помочь ЦСКА в достижении целей.

«Пьяничу, как и любому футболисту, нужно время. То, что он умеет играть в футбол, абсолютно очевидно. Пока он чисто психологически не готов, потому что привык к другому. Четырёхкратным чемпионом Италии просто так не станешь. По нему видно, что хочет искренне помочь ЦСКА, но пока не получается», — сказал Сергей Колотовкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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