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Тренер «Челси» Мареска оценил выступления Мойсеса Кайседо

Тренер «Челси» Мареска оценил выступления Мойсеса Кайседо
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Главный тренер «Челси» Энцо Мареска высказался о выступлениях полузащитника Мойсеса Кайседо в нынешнем сезоне.

«С тех пор как мы приехали, Мойсес показывает фантастические результаты. Игроки — люди, и это нормально — иметь небольшие взлёты и падения. Кайседо очень сильно улучшился. Мы стараемся проводить время с ним, да и со всеми остальными тоже, чтобы попытаться улучшить их. Мойсес показывает, насколько он хорош.

Если он был так хорош в «Брайтоне», это не значит, что, когда он перейдёт в «Челси», он автоматически станет таким же хорошим, как в «Брайтоне». Ему нужно ещё немного времени, чтобы адаптироваться. Челси» — большой клуб, один из лучших клубов в мире, так что адаптация проходит нелегко, и, когда игроки переходят в «Челси», это не происходит автоматически. Возможно, вам нужно немного времени, и сейчас Мойсес показывает, насколько он был хорош и насколько он хорош в этом году», — приводит слова Марески официальный сайт клуба.

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