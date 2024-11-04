Роша и Литвинов приглашены на заседание КДК РФС после драки в матче ЦСКА — «Спартак»
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Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что комитет рассмотрит удаления футболистов Виллиана Роши и Руслана Литвинова в матче 14-го тура РПЛ между ЦСКА и «Спартаком».
МИР Российская Премьер-лига . 14-й тур
02 ноября 2024, суббота. 20:45 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
0 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Бонгонда – 45' 0:2 Медина – 90+9'
Удаления: Роша – 57', Обляков – 85' / Литвинов – 61'
«Рассмотрим удаление Роши за агрессивное поведение, также рассмотрим поведение после показа красной карточки. Роша приглашён на заседание.
Рассмотрим удаление Литвинова за агрессивное поведение. Игрок приглашён на заседание», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.
Игра ЦСКА — «Спартак» состоялась в субботу, 2 ноября. Победу со счётом 2:0 одержали красно-белые.
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