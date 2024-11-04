Роша и Литвинов приглашены на заседание КДК РФС после драки в матче ЦСКА — «Спартак»

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что комитет рассмотрит удаления футболистов Виллиана Роши и Руслана Литвинова в матче 14-го тура РПЛ между ЦСКА и «Спартаком».

«Рассмотрим удаление Роши за агрессивное поведение, также рассмотрим поведение после показа красной карточки. Роша приглашён на заседание.

Рассмотрим удаление Литвинова за агрессивное поведение. Игрок приглашён на заседание», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Игра ЦСКА — «Спартак» состоялась в субботу, 2 ноября. Победу со счётом 2:0 одержали красно-белые.