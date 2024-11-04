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Сперцян рассказал, чем нынешний «Краснодар» отличается от прошлогоднего

Сперцян рассказал, чем нынешний «Краснодар» отличается от прошлогоднего
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Полузащитник и капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян ответил на вопрос о различиях нынешней команды с той, что была год назад.

— В чём разница нынешнего «Краснодара» с тем, что был год назад?
— Разные тренеры. Не зря говорят, что всё приходит с опытом. Мне кажется, в этом есть часть заслуги.

— Есть ли у вас какая-то задача по голам и результативным передачам?
— На первом месте стоят успехи команды. Но, конечно, я рад, когда забиваю. Всегда хочу делать результативные действия, — приводит слова Сперцяна «РБ Спорт».

Напомним, в матче 13-го тура РПЛ «Краснодар» встречался с «Оренбургом». Команды играли на стадионе «Краснодар». Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Иваном Абросимовым (Санкт-Петербург). «Краснодар» разгромил «Оренбург» со счётом 4:0. После 14 сыгранных матчей «Краснодар» располагается на первой строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 36 очков.

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