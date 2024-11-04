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Марцел Личка приглашён на заседание КДК РФС из-за поведения на пресс-конференции

Марцел Личка приглашён на заседание КДК РФС из-за поведения на пресс-конференции
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Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц рассказал, что главный тренер «Динамо» Марцел Личка приглашён на заседание комитета из-за поведения на пресс-конференции после матча 14-го тура РПЛ с «Ростовом».

МИР Российская Премьер-лига . 14-й тур
01 ноября 2024, пятница. 19:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 1
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Комличенко – 24'     1:1 Кутицкий – 26'    

«По материалам СМИ мы рассмотрим поведение главного тренера Лички на послематчевой пресс-конференции. Личка приглашён на заседание КДК РФС», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Матч между московским «Динамо» и «Ростовом» состоялся в прошлую пятницу, 1 ноября. Встреча завершилась вничью со счётом 1:1.

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