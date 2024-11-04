КДК РФС рассмотрит неподобающее поведение ЦСКА и «Спартака» в дерби

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц рассказал, что комитет рассмотрит неподобающее поведение футболистов ЦСКА и «Спартака» (0:2) в прошедшем дерби в рамках 14-го тура РПЛ.

«КДК РФС рассмотрит неподобающее проведение ЦСКА — удаление двух игроков в составе одной команды. И неподобающее поведение «Спартака» — четыре предупреждения футболистов, одного официального лица клуба и удаление игрока», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

На данный момент московский «Спартак» находится на пятой строчке в турнирной таблице чемпионата, набрав 25 очков за 14 встреч. ЦСКА занимает шестое место, имея 24 очка.