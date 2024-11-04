КДК РФС рассмотрит неподобающее поведение ЦСКА и «Спартака» в дерби
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Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц рассказал, что комитет рассмотрит неподобающее поведение футболистов ЦСКА и «Спартака» (0:2) в прошедшем дерби в рамках 14-го тура РПЛ.
МИР Российская Премьер-лига . 14-й тур
02 ноября 2024, суббота. 20:45 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
0 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Бонгонда – 45' 0:2 Медина – 90+9'
Удаления: Роша – 57', Обляков – 85' / Литвинов – 61'
«КДК РФС рассмотрит неподобающее проведение ЦСКА — удаление двух игроков в составе одной команды. И неподобающее поведение «Спартака» — четыре предупреждения футболистов, одного официального лица клуба и удаление игрока», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.
На данный момент московский «Спартак» находится на пятой строчке в турнирной таблице чемпионата, набрав 25 очков за 14 встреч. ЦСКА занимает шестое место, имея 24 очка.
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