КДК РФС рассмотрит поведение болельщиков «Спартака» в матче с ЦСКА

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что комитет рассмотрит поведение болельщиков «Спартака» в матче 14-го тура РПЛ с ЦСКА.
«Болельщики «Спартака» скандировали ненормативную лексику и оскорбительные выражения», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.
Напомним, матч между ЦСКА и «Спартаком» состоялся 2 ноября. Команды играли на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим (Люберцы). «Спартак» обыграл ЦСКА со счётом 2:0. ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 24 очка за 14 матчей. «Спартак» заработал 25 очков и располагается на пятой строчке.
- 4 ноября 2024
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