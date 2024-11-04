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КДК РФС рассмотрит поведение болельщиков «Спартака» в матче с ЦСКА

КДК РФС рассмотрит поведение болельщиков «Спартака» в матче с ЦСКА
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Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что комитет рассмотрит поведение болельщиков «Спартака» в матче 14-го тура РПЛ с ЦСКА.

МИР Российская Премьер-лига . 14-й тур
02 ноября 2024, суббота. 20:45 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
0 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Бонгонда – 45'     0:2 Медина – 90+9'    
Удаления: Роша – 57', Обляков – 85' / Литвинов – 61'

«Болельщики «Спартака» скандировали ненормативную лексику и оскорбительные выражения», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, матч между ЦСКА и «Спартаком» состоялся 2 ноября. Команды играли на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим (Люберцы). «Спартак» обыграл ЦСКА со счётом 2:0. ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 24 очка за 14 матчей. «Спартак» заработал 25 очков и располагается на пятой строчке.

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