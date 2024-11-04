Полузащитник «Динамо» Мх Глушков: спасибо, что в Кубке поедем в Сочи, там хотя бы тепло

Полузащитник махачкалинского «Динамо» Никита Глушков высказался о предстоящем матче бело-голубых с «Сочи» в Фонбет Кубке России. Команды встретятся на стадии 1/4 финала Пути регионов. Матч состоится 27 ноября в Сочи. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:15 по московскому времени.

«Пока ничего не ждём от кубкового матча. Спасибо, что Сочи, там хотя бы тепло. Не где-нибудь на Урале играем. Поэтому хороший жребий», — сказал Никита Глушков в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ульяной Лапшовой.

Напомним, матчи первого этапа 1/4 финала Пути регионов Кубка России пройдут 26–28 ноября. Команды, одержавшие победу во встречах первого этапа 1/4 финала плей-офф нижней сетки, выйдут во второй этап. Там они встретятся с клубами, проигравшими в 1/4 финала плей-офф Пути РПЛ.