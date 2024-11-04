КДК РФС рассмотрит броски болельщиков «Факела» бумажными стаканчиками в судейскую бригаду

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что комитет рассмотрит броски болельщиков «Факела» бумажными стаканчиками в судейскую бригаду в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги с подмосковными «Химками». Напомним, игра завершилась вничью — 1:1.

«После окончания матча «Факел» — «Химки» болельщики хозяев бросили в судейскую бригаду при заходе в тоннель два бумажных стаканчика. В судей не попали.

Болельщики «Факела» скандировали оскорбительные выражения», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.