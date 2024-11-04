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«Факел» высмеял судейство в матче 14-го тура РПЛ с «Химками»

«Факел» высмеял судейство в матче 14-го тура РПЛ с «Химками»
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Пресс-служба воронежского «Факела» высмеяла судейство в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги с подмосковными «Химками».

МИР Российская Премьер-лига . 14-й тур
03 ноября 2024, воскресенье. 17:30 МСК
Факел
Воронеж
Окончен
1 : 1
Химки
Химки
0:1 Руденко – 5'     1:1 Браими – 39'    

Игра между «Химками» и «Факелом» состоялась 3 ноября. Матч прошёл на стадионе «Факел» в Воронеже. В качестве главного арбитра встречи выступил Егор Егоров (Нижний Новгород). Итоговый результат — 1:1.

На четвёртой минуте отличился нападающий «Химок» Александр Руденко. На 38-й минуте забил нападающий «Факела» Мохамед Браими с передачи Ильнура Альшина. На 85-й минуте «Факел» вышел вперёд, но гол был отменён после просмотра VAR.

«Факел» занимает 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 12 очков за 14 матчей. «Химки» заработали 12 очков и располагаются на 13-й строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 33 очка за 13 игр.

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