Игрок «Рубина» Ашурматов: седьмое место — неплохо, впереди нас команды сильнее по бюджету

Защитник казанского «Рубина» Рустам Ашурматов высказался о выступлениях своей команды в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги. На данный момент «Рубин» имеет в своём активе 18 очков и располагается на седьмой строчке в турнирной таблице.

«Если говорить о форме «Рубина», не хотел бы говорить, что у нас был кризис. Например, в матче с «Локомотивом» у соперника почти не было моментов, кроме штанги, а мы дважды не смогли забить. Иногда случаются победы, иногда — поражения. Мы будем продолжать, надеемся, что в следующей игре заработаем три очка.

Мы можем играть ещё лучше, но седьмое место — это неплохо. Впереди нас команды, которые сильнее и по бюджету, и в остальном. Не могу сказать, что мы довольны, но неплохо», — сказал Ашурматов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.