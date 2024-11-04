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Игрок «Рубина» Ашурматов: седьмое место — неплохо, впереди нас команды сильнее по бюджету

Игрок «Рубина» Ашурматов: седьмое место — неплохо, впереди нас команды сильнее по бюджету
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Защитник казанского «Рубина» Рустам Ашурматов высказался о выступлениях своей команды в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги. На данный момент «Рубин» имеет в своём активе 18 очков и располагается на седьмой строчке в турнирной таблице.

«Если говорить о форме «Рубина», не хотел бы говорить, что у нас был кризис. Например, в матче с «Локомотивом» у соперника почти не было моментов, кроме штанги, а мы дважды не смогли забить. Иногда случаются победы, иногда — поражения. Мы будем продолжать, надеемся, что в следующей игре заработаем три очка.

Мы можем играть ещё лучше, но седьмое место — это неплохо. Впереди нас команды, которые сильнее и по бюджету, и в остальном. Не могу сказать, что мы довольны, но неплохо», — сказал Ашурматов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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