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Полузащитник «Локомотива» Карпукас поделился ожиданиями от матча с «Динамо» в Кубке России

Полузащитник «Локомотива» Карпукас поделился ожиданиями от матча с «Динамо» в Кубке России
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Полузащитник «Локомотива» Артём Карпукас высказался о предстоящем матче с московским «Динамо» в 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2024/2025.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
05 ноября 2024, вторник. 20:45 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Локомотив М
Москва
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Динамо» — хороший соперник. Это играющая команда. Много забивают, много пропускают. Будет интересная игра и для болельщиков, и для нас. Надо главное подойти правильно к «Динамо».

Нет никакого чувства задетой справедливости, что мы играем с «Динамо», а «Зенит» с «Ахматом». Мне вообще всё равно. О несправедливости и речи быть не может. Им попался такой соперник, нам попалось «Динамо», — сказал Карпукас в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Дрёмовой.

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