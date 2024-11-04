Полузащитник «Локомотива» Карпукас поделился ожиданиями от матча с «Динамо» в Кубке России

Полузащитник «Локомотива» Артём Карпукас высказался о предстоящем матче с московским «Динамо» в 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2024/2025.

«Динамо» — хороший соперник. Это играющая команда. Много забивают, много пропускают. Будет интересная игра и для болельщиков, и для нас. Надо главное подойти правильно к «Динамо».

Нет никакого чувства задетой справедливости, что мы играем с «Динамо», а «Зенит» с «Ахматом». Мне вообще всё равно. О несправедливости и речи быть не может. Им попался такой соперник, нам попалось «Динамо», — сказал Карпукас в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Дрёмовой.