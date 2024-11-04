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«Ахмат» установил клубный антирекорд по пропущенным голам после 14 туров РПЛ

«Ахмат» установил клубный антирекорд по пропущенным голам после 14 туров РПЛ
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Грозненский «Ахмат» установил клубный антирекорд по пропущенным голам после 14 сыгранных туров Российской Премьер-Лиги, сообщает телеграм-канал Opta Sports.

Подопечные Сергея Ташуева пропустили уже 27 мячей в чемпионате. Предыдущий антирекорд, который составлял 24 мяча, был установлен в сезоне-2005. Отмечается, что в том сезоне команда потеряла своё место в высшей лиге.

Также сообщается, что «Ахмат» пропустил на 6.6 гола больше ожидаемого в этом сезоне РПЛ (27 голов при 20.4 xG) – худший результат в лиге.

После 14 туров чемпионата «Ахмат» имеет в своём активе девять очков и располагается на 15-й строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 33 очка за 13 игр.

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