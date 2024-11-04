Игрок «Ростова» Саравия: Карпин — хороший тренер, он не просто так тренирует сборную

Уругвайский полузащитник «Ростова» Родриго Саравия высказался о главном тренере своей команды Валерии Карпине, также возглавляющем сборную России.

«Карпин — очень хороший тренер. Он не просто так тренирует сборную России. Думаю, в чемпионате «Ростов» должен занимать место выше, чем сейчас. Были игры, где не удалось победить из-за наших ошибок. Будем это исправлять. Я бы хотел, чтобы мы закончили сезон как можно выше в таблице. Это помогло бы мне дойти до сборной Уругвая», — сказал Саравия в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Опорный полузащитник Родриго Саравия перешёл из уругвайского «Пеньяроля» в футбольный клуб «Ростов» в июле 2024 года.