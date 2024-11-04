Вратарь «Динамо» Мх Волк поделился впечатлениями от «Газпром Арены»
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Вратарь махачкалинского «Динамо» Давид Волк поделился впечатлениями от домашней арены санкт-петербургского «Зенита» «Газпром Арены».
МИР Российская Премьер-лига . 14-й тур
02 ноября 2024, суббота. 18:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 1
Динамо Мх
Махачкала
1:0 Нино – 12' 2:0 Гонду – 15' 2:1 Кагермазов – 61'
«До этого меня спрашивали про краснодарский стадион, и я сказал, что там лучшая арена. Давайте я вообще откажусь от той фразы. Просто скажу, что «Газпром Арена» — реально впечатляющий стадион. И самое главное, что крыша здесь может закрываться. Это просто превосходно, если учитывать погоду в Питере, да и вообще ближайшие зимние погодные условия», — сказал Волк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.
Напомним, в субботу, 2 ноября, «Динамо» встречалось с «Зенитом» в матче 14-го тура РПЛ. Победу со счётом 2:1 одержали сине-бело-голубые.
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