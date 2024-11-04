Вратарь «Динамо» Мх Волк поделился впечатлениями от «Газпром Арены»

Вратарь махачкалинского «Динамо» Давид Волк поделился впечатлениями от домашней арены санкт-петербургского «Зенита» «Газпром Арены».

«До этого меня спрашивали про краснодарский стадион, и я сказал, что там лучшая арена. Давайте я вообще откажусь от той фразы. Просто скажу, что «Газпром Арена» — реально впечатляющий стадион. И самое главное, что крыша здесь может закрываться. Это просто превосходно, если учитывать погоду в Питере, да и вообще ближайшие зимние погодные условия», — сказал Волк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.

Напомним, в субботу, 2 ноября, «Динамо» встречалось с «Зенитом» в матче 14-го тура РПЛ. Победу со счётом 2:1 одержали сине-бело-голубые.