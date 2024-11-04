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Хавбек «Краснодара» Сперцян: победная серия добавляет нам уверенности

Хавбек «Краснодара» Сперцян: победная серия добавляет нам уверенности
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Полузащитник и капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян рассказал, что победная серия чёрно-зелёных придаёт уверенности игрокам команды Мурада Мусаева.

— Есть ли какое-то давление в связи с победной серией. Много разговоров о том, когда она прервётся.
— Я уже говорил, что мы идём от игры к игре и просто делаем свою работу. Конечно, победная серия добавляет нам мотивации и уверенности. Нужно продолжать скромно и тихо работать.

— А в таблицу смотрите?
— Конечно, смотрим, — приводит слова Сперцяна «РБ Спорт».

Напомним, в матче 13-го тура РПЛ «Краснодар» встречался с «Оренбургом». Команды играли на стадионе «Краснодар». Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Иваном Абросимовым (Санкт-Петербург). «Краснодар» разгромил «Оренбург» со счётом 4:0. После 14 сыгранных матчей «Краснодар» располагается на первой строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 36 очков.

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