Экс-нападающий «Крыльев Советов» Авалян: Осинькин не виноват в таком положении команды

Бывший нападающий «Крыльев Советов» Гарник Авалян высказался о нынешнем положении самарского клуба.

«Слежу за «Крыльями», смотрю каждый матч. Сейчас у клуба немного тяжёлые времена. Не знаю, что внутри, но, кажется, дела не очень в порядке. Но от этого ещё интереснее будет наблюдать, хочется, чтобы команда выбралась из этой ямы.

Считаю, не Осинькин виноват в таком положении, там другие дела. Наверное, хотят разобраться, но как бы хуже не было», — сказал Авалян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

59-летний тренер Игорь Осинькин возглавляет «Крылья Советов» с июля 2020 года. В матче 14-го тура РПЛ самарцы потерпели поражение от тольяттинского «Акрона» со счётом 0:2, продлив до шести матчей безвыигрышную серию в чемпионате (три ничьих, три поражения).