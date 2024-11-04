Мор объяснил, почему ЦСКА проиграл «Спартаку»

Двукратный чемпион России по футболу Эдуард Мор объяснил, почему ПФК ЦСКА проиграл в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком». Армейцы уступили сопернику на своём поле со счётом 0:2. Мор считает, что Николич перемудрил с тактикой и перехитрил сам себя.

«Мне кажется, армейцы вполне могли бы сыграть более агрессивно. Но Николич выбрал очень осторожную, оборонительную тактику. Армейцы играли вторым номером, на мой взгляд, играя дома, они могли бы действовать по‑другому. Мне кажется, именно в этом матче уже футболисты армейской команды не до конца поняли, что от них хотел Николич. Здесь Николич перемудрил немножко и сам себя перехитрил», — сказал Мор в эфире телеканала «Матч ТВ».