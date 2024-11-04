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Объявлены судейские назначения на первые матчи 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России

Российский футбольный союз на своём официальном сайте объявил судейские назначения на первые матчи 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Игры пройдут 5 и 6 ноября.

5 ноября (вторник)

«Спартак» – «Ростов»: судья – Василий Казарцев, помощники судьи – Валентин Мурашов, Денис Березнов; резервный судья – Ранэль Зияков; VAR – Павел Кукуян, AVAR – Артём Любимов; инспектор – Сергей Французов.

«Динамо» Москва – «Локомотив»: судья – Владимир Москалёв, помощники судьи – Кирилл Большаков, Михаил Иванов; резервный судья – Сергей Чебан; VAR – Виталий Мешков, AVAR – Павел Шадыханов; инспектор – Николай Иванов.

6 ноября (среда)

«Рубин» – ЦСКА: судья – Артём Чистяков, помощники судьи – Алексей Ширяев, Адлан Хатуев; резервный судья – Юрий Карпов; VAR – Кирилл Левников, AVAR – Андрей Фисенко; инспектор – Эдуард Малый.

«Зенит» – «Ахмат»: судья – Евгений Кукуляк; помощники судьи – Андрей Болотенков, Максим Ковалев; резервный судья – Иван Абросимов; VAR – Сергей Карасёв, AVAR – Сергей Цыганок; инспектор – Вячеслав Харламов.