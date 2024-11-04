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Игрок сборной Узбекистана: Россия не нужна Азиатской конфедерации

Игрок сборной Узбекистана: Россия не нужна Азиатской конфедерации
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Защитник казанского «Рубина» и сборной Узбекистана Рустам Ашурматов высказался о возможном переходе российской национальной команды в Азиатскую конфедерацию.

«Думаю, сборная России не нужна в Азиатской конфедерации. Почему? Просто надеюсь, что сборную России будут пускать обратно в Европу. Так что в Азию переходить не надо. А так сборная России могла бы стать лучшей командой в Азии. У неё есть много хороших и качественных футболистов», — приводит слова Ашурматова Sport24.

Сборная России и российские футбольные клубы отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года. Предыдущий товарищеский матч сборная России провела в сентябре с Вьетнамом (3:0).

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