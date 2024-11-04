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«Краснодар» установил два личных рекорда после 14 туров РПЛ

«Краснодар» установил два личных рекорда после 14 туров РПЛ
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Футбольный клуб «Краснодар» пропустил лишь шесть голов в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги, сыграв «на ноль» в девяти матчах – оба показателя рекордные для быков после 14 туров. Об этом сообщает телеграм-канал Opta Sports.

Также сообщается, что «Краснодар» пропустил на 9.4 гола меньше ожидаемого (шесть голов при 15.4 xGA) – самая большая разница в лиге.

После 14 сыгранных матчей «Краснодар» располагается на первой строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 36 очков. Также «быки» находятся в одной победе от повторения рекорда чемпионата России по длительности победной серии (12) в рамках одного сезона.

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