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Тренер «Ливерпуля» Слот: Джо Гомес — невероятный профессионал

Тренер «Ливерпуля» Слот: Джо Гомес — невероятный профессионал
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Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался об игре защитника мерсисайдцев Джо Гомеса в матче 10-го тура английской Премьер-лиги с «Брайтоном».

Англия — Премьер-лига . 10-й тур
02 ноября 2024, суббота. 18:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
2 : 1
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
0:1 Кадыоглу – 14'     1:1 Гакпо – 69'     2:1 Салах – 72'    

«Джо, возможно, играл не так много на старте сезона, но в субботу проявил себя с лучшей стороны. Когда я пришёл в клуб, мне сказали, что Гомес — это невероятный профессионал. Который всегда, на какой бы позиции он ни был, выкладывается по максимуму ради команды и, в конце концов, ради себя. Он был за это вознаграждён. Думаю, болельщикам понравилась его игра. Мне — да», — приводит слова Слота официальный сайт «Ливерпуля».

Матч между «Ливерпулем» и «Брайтоном» состоялся в субботу, 2 ноября. Команды играли на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле (Англия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Тони Харрингтоном (Кливленд, Англия). «Ливерпуль» обыграл «Брайтон» со счётом 2:1.

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