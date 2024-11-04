Тренер «Ливерпуля» Слот: Джо Гомес — невероятный профессионал

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался об игре защитника мерсисайдцев Джо Гомеса в матче 10-го тура английской Премьер-лиги с «Брайтоном».

«Джо, возможно, играл не так много на старте сезона, но в субботу проявил себя с лучшей стороны. Когда я пришёл в клуб, мне сказали, что Гомес — это невероятный профессионал. Который всегда, на какой бы позиции он ни был, выкладывается по максимуму ради команды и, в конце концов, ради себя. Он был за это вознаграждён. Думаю, болельщикам понравилась его игра. Мне — да», — приводит слова Слота официальный сайт «Ливерпуля».

Матч между «Ливерпулем» и «Брайтоном» состоялся в субботу, 2 ноября. Команды играли на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле (Англия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Тони Харрингтоном (Кливленд, Англия). «Ливерпуль» обыграл «Брайтон» со счётом 2:1.