Экс-игрок «Крыльев» Авалян — о матче с «Акроном»: так за тренера не бьются

Бывший игрок «Крыльев Советов» Гарник Авалян высказался по итогам матча 14-го тура РПЛ между самарской командой и «Акроном».

«Как игроки «Крыльев» бились за тренера в матче с «Акроном», так не бьются. Они говорили, что будут это делать после того, как губернатор оставил Осинькина. Неправильно так беспардонно играть. Был удивлён, что «Акрон» выглядел гораздо интереснее. По составу «Крылья» сильнее, но общекомандный настрой и старание у «Акрона» были выше в два-три раза. Так нельзя ничего достичь.

Если говорить о втором пропущенном мяче, я понимаю, что Евгеньев не видел, но Солдатенков смотрел на мяч. Они молча играют? Дзюба за счёт опыта ушёл от единоборства, надо тоже суметь так грамотно перебросить мяч через вратаря. Даже не это важно, повторюсь, никакого стремления и желания», — сказал Авалян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.