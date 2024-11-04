Дмитрий Хомуха: Батракову нужно окрепнуть в чемпионате России и уезжать в Европу

Чемпион и вице-чемпион Европы во главе юношеской сборной России, заслуженный тренер России Дмитрий Хомуха высказался о потенциале молодой звезды «Локомотива» Алексея Батракова.

— Если проецировать ситуацию на того же Батракова, то он по своим физическим качествам был поздним. Хотя уже тогда было понятно, что Алексей обладает хорошим уровнем понимания игры и технического оснащения, но его постепенно адаптировали ко взрослому футболу, не опережая событий. В итоге грамотно подготовили и вывели на этот уровень. Теперь ему нужно делать шаг вперёд: окрепнуть в чемпионате России и, если поступит предложение от зарубежного клуба, нужно обязательно идти, чтобы прогрессировать дальше.

— Вы тоже разделяете мнение Карпина, что для профессионального роста молодым нужно стремиться в Европу?

— Несомненно. Когда ты играешь в топ-5 лиг Европы, постоянно участвуешь в Лиге чемпионов и Лиге Европы, ты начинаешь реально понимать, куда двигаться дальше, — сказал Хомуха в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.