Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дмитрий Хомуха: Батракову нужно окрепнуть в чемпионате России и уезжать в Европу

Дмитрий Хомуха: Батракову нужно окрепнуть в чемпионате России и уезжать в Европу
Аудио-версия:
Комментарии

Чемпион и вице-чемпион Европы во главе юношеской сборной России, заслуженный тренер России Дмитрий Хомуха высказался о потенциале молодой звезды «Локомотива» Алексея Батракова.

— Если проецировать ситуацию на того же Батракова, то он по своим физическим качествам был поздним. Хотя уже тогда было понятно, что Алексей обладает хорошим уровнем понимания игры и технического оснащения, но его постепенно адаптировали ко взрослому футболу, не опережая событий. В итоге грамотно подготовили и вывели на этот уровень. Теперь ему нужно делать шаг вперёд: окрепнуть в чемпионате России и, если поступит предложение от зарубежного клуба, нужно обязательно идти, чтобы прогрессировать дальше.

— Вы тоже разделяете мнение Карпина, что для профессионального роста молодым нужно стремиться в Европу?
— Несомненно. Когда ты играешь в топ-5 лиг Европы, постоянно участвуешь в Лиге чемпионов и Лиге Европы, ты начинаешь реально понимать, куда двигаться дальше, — сказал Хомуха в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Материалы по теме
«Локомотив» мучился без Батракова. Но режим гения включил Пиняев
«Локомотив» мучился без Батракова. Но режим гения включил Пиняев
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android