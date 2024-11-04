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Экс-игрок «Краснодара» Спаич: тяжело думать о болезни Галицкого, такие люди нужны миру

Экс-игрок «Краснодара» Спаич: тяжело думать о болезни Галицкого, такие люди нужны миру
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Бывший футболист «Краснодара» Урош Спаич высказался о владельце краснодарского клуба Сергее Галицком.

«Я знаю о болезни Сергея Николаевича. Мне очень жаль, я хотел бы пожелать ему здоровья. Очень тяжело об этом думать, этот человек — особенный. Такие люди нужны этому миру», — сказал Спаич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Сергей Николаевич Галицкий — российский предприниматель, общественный деятель, основатель и совладелец (до 2018 года) крупнейшей розничной сети «Магнит». Президент и владелец футбольного клуба «Краснодар», почётный гражданин города Краснодар. Отметим, что после 14 туров РПЛ нынешнего сезона «быки» занимают первое место в турнирной таблице.

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