Экс-игрок «Краснодара» Спаич: тяжело думать о болезни Галицкого, такие люди нужны миру

Бывший футболист «Краснодара» Урош Спаич высказался о владельце краснодарского клуба Сергее Галицком.

«Я знаю о болезни Сергея Николаевича. Мне очень жаль, я хотел бы пожелать ему здоровья. Очень тяжело об этом думать, этот человек — особенный. Такие люди нужны этому миру», — сказал Спаич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Сергей Николаевич Галицкий — российский предприниматель, общественный деятель, основатель и совладелец (до 2018 года) крупнейшей розничной сети «Магнит». Президент и владелец футбольного клуба «Краснодар», почётный гражданин города Краснодар. Отметим, что после 14 туров РПЛ нынешнего сезона «быки» занимают первое место в турнирной таблице.