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Кин: некоторые игроки «Ман Юнайтед» думают, что они лучше, чем есть на самом деле

Кин: некоторые игроки «Ман Юнайтед» думают, что они лучше, чем есть на самом деле
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Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Ирландии, а ныне футбольный эксперт Рой Кин раскритиковал игроков «красных дьяволов» после матча 10-го тура АПЛ с «Челси» (1:1).

Англия — Премьер-лига . 10-й тур
03 ноября 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Окончен
1 : 1
Челси
Лондон
1:0 Фернандеш – 70'     1:1 Кайседо – 74'    

«Некоторые игроки думают, что они лучше, чем есть на самом деле. Игроки «Юнайтед» средние во всём. В них нет ничего особенного», — приводит слова Кина Sky Sports.

Напомним, матч 10-го тура АПЛ между «Манчестер Юнайтед» и «Челси» состоялся накануне, 3 ноября. Игра прошла на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. В качестве главного арбитра встречи выступил Роберт Джонс. Итоговый результат — 1:1.«Манчестер Юнайтед» занимает 13-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда набрала 12 очков за 10 матчей.

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