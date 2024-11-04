Кин: некоторые игроки «Ман Юнайтед» думают, что они лучше, чем есть на самом деле

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Ирландии, а ныне футбольный эксперт Рой Кин раскритиковал игроков «красных дьяволов» после матча 10-го тура АПЛ с «Челси» (1:1).

«Некоторые игроки думают, что они лучше, чем есть на самом деле. Игроки «Юнайтед» средние во всём. В них нет ничего особенного», — приводит слова Кина Sky Sports.

Напомним, матч 10-го тура АПЛ между «Манчестер Юнайтед» и «Челси» состоялся накануне, 3 ноября. Игра прошла на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. В качестве главного арбитра встречи выступил Роберт Джонс. Итоговый результат — 1:1.«Манчестер Юнайтед» занимает 13-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда набрала 12 очков за 10 матчей.