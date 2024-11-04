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Хомуха: в сборной Испании на юношеском Евро-2015 были футболисты ярче Родри

Хомуха: в сборной Испании на юношеском Евро-2015 были футболисты ярче Родри
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Чемпион и вице-чемпион Европы во главе юношеской сборной России, заслуженный тренер России Дмитрий Хомуха высказался про игры со сборной Испании на юношеском Евро-2015.

«Родри входил в группу игроков, на которых мы акцентировали внимание. Но на том чемпионате намного ярче проявлял себя Асенсио. Он и получил приз лучшего игрока турнира. Нападающий Борха Майораль стал лучшим нападающим чемпионата и в целом себя ярко зарекомендовал. Эти двое прямо сильно выделялись на общем фоне и были ведущими игроками своей сборной. А Родри проявил себя как хороший, качественный полузащитник», — сказал Хомуха в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

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