Хомуха: в сборной Испании на юношеском Евро-2015 были футболисты ярче Родри

Чемпион и вице-чемпион Европы во главе юношеской сборной России, заслуженный тренер России Дмитрий Хомуха высказался про игры со сборной Испании на юношеском Евро-2015.

«Родри входил в группу игроков, на которых мы акцентировали внимание. Но на том чемпионате намного ярче проявлял себя Асенсио. Он и получил приз лучшего игрока турнира. Нападающий Борха Майораль стал лучшим нападающим чемпионата и в целом себя ярко зарекомендовал. Эти двое прямо сильно выделялись на общем фоне и были ведущими игроками своей сборной. А Родри проявил себя как хороший, качественный полузащитник», — сказал Хомуха в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.