Глава комитета арбитров РФС прокомментировал работу Сухого на дерби ЦСКА — «Спартак»

Председатель судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) и Экспертно‑судейской комиссии (ЭСК) при президенте РФС Павел Каманцев прокомментировал работу арбитра Алексея Сухого на матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги между ЦСКА и «Спартаком» (0:2).

«Алексей проводит замечательный сезон. Даже независимые эксперты не раз называли его самым прогрессирующим судьёй, который заслужил большие матчи. Понятно, что более опытный арбитр показал бы раньше жёлтую, что, возможно, охладило бы пыл игроков. В следующем матче, я уверен, он уже будет понимать, как в таких играх работать.

Матчи ЦСКА — «Спартак» — вершина для любого русского арбитра, потому что футболисты выходят на эту игру с абсолютно другим настроем. Конечно, Алексей мог отработать лучше. Но я хотел бы отметить, что назначение на эту игру он заслужил своей стабильной работой по ходу двух последних сезонов. Мы надеемся, что те недоработки, которые были именно в управлении игрой, он сможет проработать и следующие такие матчи он будет проводить уже с более холодной головой», — приводит слова Каманцева «Матч ТВ».

В начале второго тайма на поле произошла потасовка, в результате которой прямые красные карточки получили Виллиан Роша из ЦСКА и Руслан Литвинов из «Спартака». На 85‑й минуте у армейцев второе предупреждение получил Иван Обляков.

На данный момент московский «Спартак» находится на пятой строчке в турнирной таблице чемпионата, набрав 25 очков за 14 встреч. ЦСКА занимает шестое место, имея 24 очка.