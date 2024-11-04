Эммануэль Пети: «Арсеналу» стоит рискнуть и подписать Поля Погба

Бывший полузащитник лондонского «Арсенала» сборной Франции Эммануэль Пети высказал мнение касаемо возможного прихода в стан «канониров» полузащитника Поля Погба.

«Честно говоря, «Арсеналу» стоит рискнуть и подписать Поля Погба. Он будет отдавать на поле все силы. Ему понадобится несколько недель, чтобы набрать полную форму, но он будет очень стремиться.

У него есть мотивация, которая бесценна для такого менеджера, как Микель Артета. Погба идеально вписывается в полузащиту «Арсенала», он высокий, сильный и очень креативный. Мы все знаем, насколько Погба хорош, когда счастлив, ему нужны любовь и уверенность, и я думаю, что Артета и «Арсенал» могут предложить ему это», — приводит слова Пети Euro Foot со ссылкой на DAZN.