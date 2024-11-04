В «Спартаке» ожидают до 15 тыс. зрителей на кубковом матче с «Ростовом»

В московском «Спартаке» ожидают до 15 тыс. зрителей на первом четвертьфинальном матче Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Ростовом». Об этом сообщает Metaratings.

Игра между «Спартаком» и «Ростовом» состоится во вторник, 5 ноября. Стартовый свисток главного арбитра встречи раздастся в 18:30 по московскому времени. Ответная игра в Ростове состоится 27 ноября и начнётся в 20:30.

После 14 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона красно-белые занимают пятую строчку в турнирной таблице, набрав 25 очков. «Ростов» располагается на 10-м месте. Команда Валерия Карпина набрала 14 очков. Лидирует в чемпионате России «Краснодар» (36 очков).