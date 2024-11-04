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Дмитрий Хомуха: в «ПСЖ» Головин составил бы конкуренцию любому

Дмитрий Хомуха: в «ПСЖ» Головин составил бы конкуренцию любому
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Чемпион и вице-чемпион Европы во главе юношеской сборной России, заслуженный тренер России Дмитрий Хомуха высказался о потенциале полузащитника «Монако» Александра Головина.

— Головин, по-вашему, достиг своего потолка или ещё способен подняться выше «Монако»?
— Саша сейчас в расцвете находится, но ему уже 28 лет. Если сейчас будет предложение от топ-клуба — нужно идти. Другого такого шанса, скорее всего, не представится.

— По своей стилистике какому топу Головин подошёл бы?
— Он уже адаптирован к французскому чемпионату. Мне кажется, в «ПСЖ» он составил бы достойную конкуренцию любому игроку, — сказал Хомуха в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

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