«Зенит» выступил с заявлением о травме Евгения Латышонка

Пресс-служба «Зенита» выступила с заявлением о травме голкипера Евгения Латышонка, полученной в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги с махачкалинским «Динамо» (2:1).

«Определён характер травмы Евгения Латышонка. По результатам медицинского обследования у игрока диагностировано повреждение прямой мышцы левого бедра. По предварительной информации, срок восстановления составит до четырёх недель. Сине-бело-голубые желают Евгению Латышонку здоровья и скорейшего возвращения на футбольное поле!» — говорится в заявлении пресс-службы клуба в телеграм-канале.

Напомним, Латышонок был заменён на 34-й минуте встречи. В нынешнем сезоне Латышонок принял участие в 15 матчах во всех турнирах, в 10 из которых он отыграл «на ноль».