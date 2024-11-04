Кафанов: Сафонов очень хочет приехать в сборную России в ноябре

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов заявил, что голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов выразил большое желание приехать в национальную команду.

— Вы говорили, что пообщаетесь с Сафоновым о его приезде в сборную. Как прошёл разговор, что решили?

— Мы поговорили с Матвеем. Вопрос по его приезду в сборную решится завтра. Многое зависит от того, будет ли он играть в Лиге чемпионов, от разговора с тренерским штабом. Пока неизвестно, кто будет играть в старте с «Атлетико». Матвей очень хочет приехать, потому что игра с Брунеем пройдёт в Краснодаре. В любом случае он завтра даст ответ, — приводит слова Кафанова «Матч ТВ».

Напомним, 15 ноября Россия сыграет с национальной командой Брунея в Краснодаре. Игра начнётся в 19:00 по московскому времени. России сыграет там впервые с 2017 года, когда в товарищеском матче принимала Кот-д’Ивуар. 19 ноября россияне встретятся в Волгограде с Сирией. Сборная России и российские футбольные клубы отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года. Предыдущий товарищеский матч сборная России провела в сентябре с Вьетнамом (3:0).