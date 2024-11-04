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Дмитрий Хомуха объяснил, почему «Золотой мяч» отдали Родри

Дмитрий Хомуха объяснил, почему «Золотой мяч» отдали Родри
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Чемпион и вице-чемпион Европы во главе юношеской сборной России, заслуженный тренер России Дмитрий Хомуха объяснил, почему «Золотой мяч» отдали полузащитнику «Манчестер Сити» Родри.

«Для меня Родри — системообразующий игрок. И он стабильно выступал как на клубном уровне, где выиграл Лигу чемпионов, так и в сборной, с которой стал чемпионом Европы. По совокупности достижений выбор Родри футболистом года меня не удивил.

Конечно, полузащитники не столь результативны, как форварды, но их вклад в командную игру очень и очень большой», — сказал Хомуха в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

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