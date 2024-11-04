Тренер «золотой» юношеской сборной России рассказал, в чём Батраков превосходит Головина

Чемпион и вице-чемпион Европы во главе юношеской сборной России, заслуженный тренер России Дмитрий Хомуха объяснил, в чем молодой лидер «Локомотива» Алексей Батраков превосходит полузащитника «Монако» Александра Головина.

«Саша Головин в его возрасте немножко порезче был. Но по техническому оснащению и игровому мышлению это сопоставимые футболисты. Батраков более результативен, чётко считывает игровые ситуации и в самый неожиданный момент заполняет пространства в штрафной площади, откуда забивает голы. Это очень редкое качество для полузащитников», — сказал Хомуха в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.