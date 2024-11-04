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Вратарь «Динамо» Мх Волк: надо как можно скорее прервать неудачную серию без побед

Вратарь «Динамо» Мх Волк: надо как можно скорее прервать неудачную серию без побед
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Вратарь махачкалинского «Динамо» Давид Волк высказался о серии клуба без побед, которая уже составляет 10 матчей во всех турнирах.

«Наша цель — в каждом матче победить и цепляться за всевозможные очки. Надо как можно скорее прервать неудачную серию без побед», — сказал Волк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.

После 14 сыгранных матчей «Динамо» Махачкала занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда из Дагестана заработала 12 очков. По итогам группового этапа Пути РПЛ Кубка России махачкалинцы заняли третье место с восемью очками и продолжат играть в Пути регионов.

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