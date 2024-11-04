Хомуха: хорошо, что «Локо» делает ставку на своих, а в «Зените» молодых россиян нет

Чемпион и вице-чемпион Европы во главе юношеской сборной России, заслуженный тренер России Дмитрий Хомуха высказался о необходимости использования воспитанников в клубах РПЛ.

— Испанскую систему подготовки возможно спроецировать на российские реалии?

— У нас лимит на легионеров. Свои воспитанники должны играть. Хорошо, что в «Локомотиве» ставка сделана на российских футболистов, и вот уже Батраков себя ярко проявляет. А в том же «Зените» молодых игроков с российским паспортом нет. Все уже состоявшиеся футболисты, — сказал Дмитрий Хомуха в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.