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Хомуха: хорошо, что «Локо» делает ставку на своих, а в «Зените» молодых россиян нет

Хомуха: хорошо, что «Локо» делает ставку на своих, а в «Зените» молодых россиян нет
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Чемпион и вице-чемпион Европы во главе юношеской сборной России, заслуженный тренер России Дмитрий Хомуха высказался о необходимости использования воспитанников в клубах РПЛ.

— Испанскую систему подготовки возможно спроецировать на российские реалии?
— У нас лимит на легионеров. Свои воспитанники должны играть. Хорошо, что в «Локомотиве» ставка сделана на российских футболистов, и вот уже Батраков себя ярко проявляет. А в том же «Зените» молодых игроков с российским паспортом нет. Все уже состоявшиеся футболисты, — сказал Дмитрий Хомуха в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

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