Дмитрий Хомуха: на юношеском Евро-2015 Головин ни в чём не уступал Родри и Мерино

Чемпион и вице-чемпион Европы во главе юношеской сборной России, заслуженный тренер России Дмитрий Хомуха поделился воспоминаниями о победе россиян над Испанией на юношеском Евро-2015. Он сравнил российского полузащитника Александра Головина с испанскими хавбеками Родри и Мерино, которые в 2024 году стали чемпионами Европы на взрослом уровне.

«Как раз в победном матче Дмитрий забил гол и в целом действовал очень хорошо. Да, было видно, что техническое оснащение у испанцев приличное, но тот же Головин в этом плане будущим чемпионам Европы Родри с Мерино не уступал», — сказал Хомуха в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.