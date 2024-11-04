Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дмитрий Хомуха: на юношеском Евро-2015 Головин ни в чём не уступал Родри и Мерино

Дмитрий Хомуха: на юношеском Евро-2015 Головин ни в чём не уступал Родри и Мерино
Комментарии

Чемпион и вице-чемпион Европы во главе юношеской сборной России, заслуженный тренер России Дмитрий Хомуха поделился воспоминаниями о победе россиян над Испанией на юношеском Евро-2015. Он сравнил российского полузащитника Александра Головина с испанскими хавбеками Родри и Мерино, которые в 2024 году стали чемпионами Европы на взрослом уровне.

«Как раз в победном матче Дмитрий забил гол и в целом действовал очень хорошо. Да, было видно, что техническое оснащение у испанцев приличное, но тот же Головин в этом плане будущим чемпионам Европы Родри с Мерино не уступал», — сказал Хомуха в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Материалы по теме
«Головин ни в чём не уступал Родри». Каким был будущий обладатель «Золотого мяча» в юности
Эксклюзив
«Головин ни в чём не уступал Родри». Каким был будущий обладатель «Золотого мяча» в юности
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android